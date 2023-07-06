В «Пулково» появится интерактивный пилон с информацией о работе общественного транспорта

В «Пулково» появится интерактивный пилон. Фото: t.me/transportniytseh

Для жителей и гостей Петербурга на территории аэропорта «Пулково» установят интерактивный пилон с информацией о работе общественного транспорта. Табло появится на пути выхода из зоны выдачи багажа внутренних рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Новый сервис позволит узнать об изменениях в маршрутах общественного транспорта, построить необходимый маршрут, узнать расписание, – рассказали профильные специалисты.

Кроме того, на специальной доске разместят информацию о способах оплаты, тарифах на проезд. Кстати, пилон поможет выбрать удобный и выгодный вид проездного билета. Кстати, подобная инновация пока что есть только в Северной столице.

Особое достижение будущего гаджета – удобный и понятный интерфейс, в котором смогут разобраться даже самые юные пользователи.