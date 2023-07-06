Движение автобусов изменили из-за ремонта газопровода в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге изменился маршрут автобусов № 222. Теперь транспорт не будет заезжать к остановке метро «Удельная». Причина внезапной корректировки пути – работы на газопроводе, расположенном на перекрестке Елецкой улицы и Ярославского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

– Изначально предполагалось, что ограничения продлятся только с девяти утра 3 июля до 11 часов вечера 6 июля. Но ремонт продолжается, – рассказали в пресс-службе транспортной компании.

Как уточнили специалисты, работы продлили на неопределенный срок. Какое-то время местным жителям придется пользоваться другой, самой близкой к пункту назначения остановкой. От «Елецкой улицы», расположенной на проспекте Энгельса, петербуржцам придется устраивать ежедневные пешие прогулки и разминать затекшие за рабочий день мышцы.