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НовостиПроисшествия6 июля 2023 17:56

Суд отпустил петербуржца, по вине которого лошади побежали в толпу на Дворцовой площади

Делопроизводство прекратилось после примирения сторон
Элеонора КУРЮМОВА
Суд отпустил петербуржца, по вине которого лошади побежали в толпу на Дворцовой площади.

Суд отпустил петербуржца, по вине которого лошади побежали в толпу на Дворцовой площади.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца, направившего лошадей и повозку в толпу, отпустили накануне из зала суда. Производство уголовного дела, которое на него ранее завели, также прекратили. Мужчина в качестве компенсации причиненного вреда выплатил пострадавшим в происшествии гражданам 350 тысяч рублей. После этого стороны помирились. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга..

– В январе этого года местный житель прогуливался по Дворцовой и решил подойти к гужевой повозке, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но посмотреть на запряженных лошадей ему было недостаточной. Тогда он запрыгнул на спину одному из животных и начал ее подгонять. Мужчина несколько раз хлестнул кобылу по бокам ногами и закричал. Из-за этого лошади ринулись в толпу и начали давить горожан.

Ходатайства о прекращении дела поступили как от самого хулигана, так и от потерпевших.