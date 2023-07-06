Суд отпустил петербуржца, по вине которого лошади побежали в толпу на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца, направившего лошадей и повозку в толпу, отпустили накануне из зала суда. Производство уголовного дела, которое на него ранее завели, также прекратили. Мужчина в качестве компенсации причиненного вреда выплатил пострадавшим в происшествии гражданам 350 тысяч рублей. После этого стороны помирились. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга..

– В январе этого года местный житель прогуливался по Дворцовой и решил подойти к гужевой повозке, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но посмотреть на запряженных лошадей ему было недостаточной. Тогда он запрыгнул на спину одному из животных и начал ее подгонять. Мужчина несколько раз хлестнул кобылу по бокам ногами и закричал. Из-за этого лошади ринулись в толпу и начали давить горожан.

Ходатайства о прекращении дела поступили как от самого хулигана, так и от потерпевших.