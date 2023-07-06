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НовостиПроисшествия6 июля 2023 18:35

Мотоцикл влетел на полном ходу в иномарку на Лиговском проспекте в Петербурге

О состоянии водителя и пилота ничего не известно
Элеонора КУРЮМОВА
Мотоцикл влетел на полном ходу в иномарку на Лиговском проспекте в Петербурге.

Мотоцикл влетел на полном ходу в иномарку на Лиговском проспекте в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй половине дня, 5 июля, в центре Петербурга произошло жесткое ДТП. Так, на Лиговском проспекте «Мерседес», водитель которого, вероятно, получил какое-то наваждение свыше, решил повернуть налево. Но не по правилам дорожного движения, а с нарушениями – из крайнего правого ряда. А ничего не подозревающий мотоциклист, хотел проскочить на мигающий зеленый. И с характерным звуком влетел в боковую дверь. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– На видео манеры петербургской интеллигентной езды: хитрые движения из правой полосы, проезд перекрестков на красный свет, остановка в полосе на аварийке с перекрытием, – иронично прокомментировал один из читателей канала.

О состоянии водителей на данный момент ничего не известно. Но, судя по видео, из-за аварии на перекрестке образовалась мощная пробка.