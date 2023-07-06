Похищенного годовалого малыша ищут два дня в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Накануне в Уфе похитили годовалого малыша. Сотрудники «ЛизыАлерт» в Республике Башкортостан сразу дали клич по другим регионам России. Предположительно, пропавший ребенок может находиться в Петербурге или Ленинградской области. Последний раз обеспокоенные родители держали свое чадо на ручках 4 июля. С тех пор маленького мальчика никто не видел. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Северной столицы в своем сообществе ВКонтакте.

– Максимальный репост! Требуется помощь добровольцев, – обратились активисты к читателям.

В теме о мальчике указан рост около 85 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Одет похищенный ребенок в день исчезновения был в белую футболку, зелёные шорты, синие сандалии. Сотрудники регионального отряда также попросили сообщать всю известную информацию о местонахождении ребенка на горячую линию «ЛизыАлерт» по номеру 8 800 700 54 52 или 112. Поисками малыша занимаются и инфорги. Связаться с Селеной (Элиной} и Масей (Анитой} можно по телефонам 8 965 666 96 60 и 8 996 101 18 46 соответственно.