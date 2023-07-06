Без вести пропавшую 14-летнюю девочку ищут четыре дня в Петербурге.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивают несколько без вести пропавших детей и подростков одновременно. Одной из исчезнувших стала 14-летняя девочка. Ее разыскивают на территории Тихвина в Ленобласти и города Колпино в Петербурге. Как сообщили родители потерявшейся, последний раз они видели свою дочь 2 июля. С тех пор ее местоположение остается неизвестным. А ориентировки на подростка уже вовсю разошлись по местным сообществам ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились активисты к местным жителям.

В посте об исчезновении указаны некоторые приметы девочки: рост около 159 сантиметров, худощавое телосложение, зелено-карие глаза и темно-каштанового цвета волосы. Из дома ребенок ушел в голубой джинсовой куртке, белом топе, кожаной юбке и светлых кроссовках.