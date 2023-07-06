Сборку новых вагонов трамваев и метро локализовали в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге локализовали сборку новых вагонов общественного транспорта: трамваев и метро. Накануне ход их производства проинспектировали вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков и другие профильные чиновники. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета.

– Эту меру мы предприняли в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта. Подобное решение позволит сделать процесс производства более эффективными, – отметил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Он также отметил, что в городе стараются максимально привлечь отечественных поставщиков оборудования для развития промышленности Петербурга и полного импортозамещения.

Напомним, что к июлю 2023 года на Октябрьском электровагоноремонтном и Невском заводах собирают поезда метро «Балтиец» и трамваи моделей «Невский», «Богатырь-М» и «Витязь-М».