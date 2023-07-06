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НовостиПроисшествия6 июля 2023 20:35

Иномарка загорелась на Шушарской дороге в Петербурге

Огонь поглотил все сгораемые части
Элеонора КУРЮМОВА
Иномарка загорелась на Шушарской дороге в Петербурге.

Иномарка загорелась на Шушарской дороге в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 6 июля на пульт спасательной части поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе. Так, на Шушарской дороге в одноименном поселке загорелась иномарка. Возгорание потушили ровно за полчаса, но автомобиль восстановлению не подлежит. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – говорится в официальном сообщении от спасателей.

В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся японский «Ниссан Кашкай». Огонь полакомился всеми сгораемыми частями в автомобиле и оставил от них только воспоминания. Потушить последние тлеющие угольки удалось усилиями десяти пожарных и двух спецмашин к 11 часам вечера. О причинах и обстоятельствах возгорания на момент публикации ничего неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что густой черный дым от горящих покрышек заволок небо во Фрунзенском районе Петербурга.