Иномарка загорелась на Шушарской дороге в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 6 июля на пульт спасательной части поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе. Так, на Шушарской дороге в одноименном поселке загорелась иномарка. Возгорание потушили ровно за полчаса, но автомобиль восстановлению не подлежит. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – говорится в официальном сообщении от спасателей.

В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся японский «Ниссан Кашкай». Огонь полакомился всеми сгораемыми частями в автомобиле и оставил от них только воспоминания. Потушить последние тлеющие угольки удалось усилиями десяти пожарных и двух спецмашин к 11 часам вечера. О причинах и обстоятельствах возгорания на момент публикации ничего неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что густой черный дым от горящих покрышек заволок небо во Фрунзенском районе Петербурга.