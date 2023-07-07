Без вести пропавшего 14-летнего мальчика ищут три дня в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Еще одного подростка ищут сотрудники «ЛизыАлерт». В этот раз круг поисков сузился до Ленобласти, а именно города Кировск. Там 4 июля из дома ушел 14-летний мальчик. Спустя три дня его местоположение остается неизвестным, а обеспокоенные родители трезвонят во все колокола, пытаясь найти без вести пропавшего ребенка. Об этом волонтеры поисково-спасательного отряда рассказали в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти подростка! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям, попутно набирая добровольцев, готовых помочь.

Ориентировки на парня уже вовсю разлетелись по местным группам в соцсетях. На них волонтеры указали рост в 177 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русого цвета волосы. В день исчезновения на юноше была черная толстовка, такие же штаны, белая футболка. Кроме того, дом он покинул в синих тапках и подобного цвета кепке. С собой молодой человек унес черную сумку.