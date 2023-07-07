Петербуржец потратил 54 тысячи рублей на пирожные для возлюбленной и ушел ни с чем

Пирожные оказались очень вкусными. Фото: Анна ГРЕНЬ

В Петербурге молодой человек провинился перед дамой своего сердца и решил очень оригинально извиниться. Он выложил «Ира, прости» из 77 пирожных перед домом возлюбленной. Примерную стоимость посчитали соседи: всего на угощения местный житель потратил около 54 тысяч рублей. Но девушки не оказалось дома. Видео неудавшегося сюрприза появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– Что ты орешь? Нет ее дома, уходи отсюда, – сообщили печальную новость Ромео из Северной столицы одна из соседок разыскиваемой барышни.

Как выяснилось позже, подарок разложили днем, 6 июля, в ЖК Ариосто. Кстати, средняя цена пирожных была около 700 рублей. Решительный молодой человек на первоначальные уговоры соседей не поддался и простоял под окнами любимой еще некоторое время. Но в итоге ушел. А пирожные очень понравились жители и рабочим комплекса.