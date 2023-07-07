Видео ДТП с оказавшимся под колесами машины 15-летним самокатчиком появилось в Сети

Видео ДТП с 15-летним самокатчиком появилось в Сети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге во второй половине дня, 5 июля, на Ждановской улице произошло жесткое ДТП между самокатом и иномаркой. Так, 15-летний школьник, оседлав коня последней мили, попал под колеса KIA Rio. Кадры с моментом ДТП появились в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Старшеклассник выехал на проезжую часть, когда светофор горел красным цветом, – сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

На кадрах с места происшествия видно, что в момент столкновения с транспортом подросток сильно подпрыгивает, а после его вместе с железным конем относит сторону. Пострадавшим, нарушившим ПДД, оказался ученик 9-го класса екатеринбургского лицея. Кстати, ребенка с травмами госпитализировали в детскую больницу №2. Там врачи оценили состояние ребенка как среднетяжелое.

Ранее spb.kp.ru писала, что сейчас местные сотрудники МВД проводят проверку из-за аварии.