В 2023 году метрополитен Петербурга получит 80 вагонов «Балтиец»

80 вагонов «Балтиец» получит петербургский метрополитен до конца 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не менее 80 вагонов «Балтиец» соберут и передадут метрополитену Петербурга до конца 2023 года. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. По его словам, на производстве работа идет полным ходом. Уже прочти готов четырнадцатый состав электропоезда.

- Посетил площадки Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта. Здесь осуществляется сборка вагонов серии «Балтиец» для Петербургского метрополитена и трамвайных вагонов моделей «Невский» и «Богатырь-М» для нашего Горэлектротранса. Лично проверил, как ведутся работы по строительству нового транспорта, - написал Поляков.

Вице-губернатор также отметил, что все сложности из-за санкционных ограничений удалось преодолеть. Предприятие перешло на компоненты российского производства и фирм из дружественных стран. В будущем также планируют привлечь к изготовлению предприятия, работающие в Петербурге, в том числе для поставки высокотехнологичного оборудования.