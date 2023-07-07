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НовостиОбщество7 июля 2023 4:33

В 2023 году метрополитен Петербурга получит 80 вагонов «Балтиец»

Завод уже почти завершил сборку четырнадцатого состава
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
80 вагонов «Балтиец» получит петербургский метрополитен до конца 2023 года.

80 вагонов «Балтиец» получит петербургский метрополитен до конца 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не менее 80 вагонов «Балтиец» соберут и передадут метрополитену Петербурга до конца 2023 года. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. По его словам, на производстве работа идет полным ходом. Уже прочти готов четырнадцатый состав электропоезда.

- Посетил площадки Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта. Здесь осуществляется сборка вагонов серии «Балтиец» для Петербургского метрополитена и трамвайных вагонов моделей «Невский» и «Богатырь-М» для нашего Горэлектротранса. Лично проверил, как ведутся работы по строительству нового транспорта, - написал Поляков.

Вице-губернатор также отметил, что все сложности из-за санкционных ограничений удалось преодолеть. Предприятие перешло на компоненты российского производства и фирм из дружественных стран. В будущем также планируют привлечь к изготовлению предприятия, работающие в Петербурге, в том числе для поставки высокотехнологичного оборудования.