Семейные фестивали пройдут в Петербурге в День семьи, любви и верности

В День любви, семьи и верности в Петербурге пройдут семейные фестивали. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, пройдут развлекательные мероприятия. На площадке Пулковского парка с 11 до 17 часов проведут Большой семейный фестиваль. Для гостей праздника подготовили мастер-классы, эстафеты, квесты, спортивные занятия и лекции. Во всем можно поучаствовать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- На фестиваль в Пулковском парке можно прийти всей семьей - каждому независимо от возраста и интересов, найдется занятие по душе, - отметил губернатор Александр Беглов.

Посетители мероприятия смогут попробовать себя в создании акварельных открыток или роботов, посадить мини-клумбу, сделать когтеточку для кошек из приюта и многое другое. Также каждый сможет поучаствовать в розыгрыше призов, среди которых игрушки, билеты в петербургские театры и Музей воды «Водоканала».

Еще одно мероприятие пройдет в Юсуповской сады. Фестиваль молодых семей продлится с 15 до 20 часов. Для гостей подготовили зону детского творчества с квестами и мастер-классами, зону подвижных игр с полосой препятствий, фотозоны и другое.