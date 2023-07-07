Пасмурная погода и небольшие дожди ожидаются в Петербурге 7 июля

Небольшие дожди и температура до +22 градусов ожидаются в Петербурге 7 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всю неделю погода в Петербурге сохраняется дождливой и прохладной. Исключением стал четверг, 6 июля, когда воздух прогрелся до +27 градусов. Но уже вечером тучи начали собираться над Северной столицей. И 7 июля в город вновь вернутся кратковременные дожди, а воздух не прогреется выше +22 градусов. Такой прогноз дал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием и прохождением холодного фронтального раздела с запада. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами прогремят грозы, - объяснил синоптик.

Ветер подует западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного превышает норму.

Ждать изменения погоды в субботу, 8 июля, тоже не стоит. В этот день в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура будет держаться около +20 градусов.