Банду наркопроизводителей отправили за решетку за изготовление 43 килограммов «синтетики» в Ленобласти

Банду наркопроизводителей осудили в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В июле 2021 года в деревне Баландино Ленобласти нашли нарколабораторию. В ней двое женщин и мужчина изготавливали «синтетику». За время своей работы они произвели более 43 килограммов наркотиков. Спустя два года следствия и судебных разбирательств 47-летнего главаря банды приговорили к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима. Двоим его напарницам 36 и 30 лет дали 12 и 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Фигуранты просили рассмотреть уголовное дело с участием присяжных заседателей. Но те единогласно вынесли обвинительный вердикт в отношении всех соучастников, - отмечает пресс-служба.

Столь суровое наказание для мужчины объясняется тем, что при задержании он начал стрелять из автомата по бойцам отряда спецназначения. Кроме того, он ранее уже неоднократно был судим. А в 2011 году главарь банды, когда отбывал восьмилетний срок, уехал из колонии и не вернулся. Поэтому он был в розыске. А еще при задержании у него нашли чужой паспорт.