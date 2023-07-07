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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:12

Банду наркопроизводителей отправили за решетку за изготовление 43 килограммов «синтетики» в Ленобласти

Главаря приговорили к пожизненному заключению, а его напарницам дали 12 и 7 лет колонии
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Банду наркопроизводителей осудили в Ленобласти.

Банду наркопроизводителей осудили в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В июле 2021 года в деревне Баландино Ленобласти нашли нарколабораторию. В ней двое женщин и мужчина изготавливали «синтетику». За время своей работы они произвели более 43 килограммов наркотиков. Спустя два года следствия и судебных разбирательств 47-летнего главаря банды приговорили к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима. Двоим его напарницам 36 и 30 лет дали 12 и 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Фигуранты просили рассмотреть уголовное дело с участием присяжных заседателей. Но те единогласно вынесли обвинительный вердикт в отношении всех соучастников, - отмечает пресс-служба.

Столь суровое наказание для мужчины объясняется тем, что при задержании он начал стрелять из автомата по бойцам отряда спецназначения. Кроме того, он ранее уже неоднократно был судим. А в 2011 году главарь банды, когда отбывал восьмилетний срок, уехал из колонии и не вернулся. Поэтому он был в розыске. А еще при задержании у него нашли чужой паспорт.