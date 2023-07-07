Жителям Васильевского острова Петербурга вернули 250 тысяч рублей за отопление

Жителям пяти домов на Васильевском острове вернули 250 тысяч рублей за отопление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители пяти домов на 9-ой линии Васильевского острова в Петербурге платили за отопление на основании общедомового прибора учета. Однако оказалось, что такие начисления ПАО «ТГК-1» делал незаконно. По правилам, подсчеты должны были вести по нормативу потребления. По требованию прокуратуры жильцам произвели перерасчет за тепловую энергию.

- Дома имеют единую внутридомовую систему инженерно-технического обеспечения и находятся «на сцепке», в связи с чем начисление платы за отопление должно производиться по нормативу потребления. Поэтому прокурор Василеостровского района внес представление руководству ПАО «ТГК-1». Его рассмотрели и удовлетворили, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

По результатам прокурорской проверки жителям пяти домов Васильевского острова провели корректировку платы за отопление, общая сумма перерасчета превысила 250 тысяч рублей.