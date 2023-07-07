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НовостиОбщество7 июля 2023 7:05

Жителям Васильевского острова Петербурга вернули 250 тысяч рублей за отопление

Жильцам пяти домов произвели перерасчет по требованию прокуратуры
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жителям пяти домов на Васильевском острове вернули 250 тысяч рублей за отопление.

Жителям пяти домов на Васильевском острове вернули 250 тысяч рублей за отопление.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители пяти домов на 9-ой линии Васильевского острова в Петербурге платили за отопление на основании общедомового прибора учета. Однако оказалось, что такие начисления ПАО «ТГК-1» делал незаконно. По правилам, подсчеты должны были вести по нормативу потребления. По требованию прокуратуры жильцам произвели перерасчет за тепловую энергию.

- Дома имеют единую внутридомовую систему инженерно-технического обеспечения и находятся «на сцепке», в связи с чем начисление платы за отопление должно производиться по нормативу потребления. Поэтому прокурор Василеостровского района внес представление руководству ПАО «ТГК-1». Его рассмотрели и удовлетворили, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

По результатам прокурорской проверки жителям пяти домов Васильевского острова провели корректировку платы за отопление, общая сумма перерасчета превысила 250 тысяч рублей.