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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:00

Тело утонувшего мужчины достали из реки в Ленобласти

Труп передали сотрудникам полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тело утонувшего мужчины достали из реки в Ленобласти.

Тело утонувшего мужчины достали из реки в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В реке Вуокса-Вирта нашли тело неизвестного мужчины. Труп обнаружил очевидец в районе поселка Лосево вечером 6 июля. На место происшествия приехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

- Погибшего мужчину доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы Ленинградской области.

Специалисты попросили местных жителей соблюдать правила безопасности на воде во время рыбалки на лодке. Обязательно иметь при себе спасательный жилет. А без умения плавать – лучше вообще не рыбачить.

Напомним, пятилетняя девочка упала с лестницы на даче в Ленобласти и получила серьезную травму головы. Ребенка отвезли в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.