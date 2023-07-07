Тело утонувшего мужчины достали из реки в Ленобласти.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В реке Вуокса-Вирта нашли тело неизвестного мужчины. Труп обнаружил очевидец в районе поселка Лосево вечером 6 июля. На место происшествия приехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.
- Погибшего мужчину доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы Ленинградской области.
Специалисты попросили местных жителей соблюдать правила безопасности на воде во время рыбалки на лодке. Обязательно иметь при себе спасательный жилет. А без умения плавать – лучше вообще не рыбачить.
Напомним, пятилетняя девочка упала с лестницы на даче в Ленобласти и получила серьезную травму головы. Ребенка отвезли в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.