Мужчина устроил стрельбу из-за ссоры на дороге на улице Салова в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Петербурга двое водителей не смогли поделить дорогу и устроили скандал. Один из них не ограничился словами и достал пистолет. Это произошло 6 июля на улице Салова. Об инциденте пишет «Мойка 78».

- Днем 6 июля полицию на Софийскую улицу вызвал 48-летний водитель Nissan Almera. Он сообщил, что на улице Салова у него произошел конфликт с автомобилистом на Chevrolet Niva, - сообщает издание.

Водитель второго автомобиля прострелил оппоненту переднее пассажирское стекло и уехал. Полицейские объявили план «Перехват», чтобы поймать хулигана. Подозреваемого задержали на Приморском шоссе. Им оказался 55-летний начальник отдела менеджеров одной из фирм.

На мужчину возбудили уголовное дело о хулиганстве и поместили его в изолятор временного содержания.