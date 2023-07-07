Сейф с миллионами рублей и тысячами евро украли из квартиры петербурженки

Полицейские ищут похитителя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге ищут похитителей сейфа. Ящик с крупной суммой денег пропал из квартиры на Береговой улице. Сообщение в правоохранительные органы поступило около восьми часов вечера 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В какой день сейф исчез из квартиры – точно не известно. Хозяйка квартиры сообщила, что его могли украсть с 8 июля по 6 июля, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Преступник взломал дверной замок и проник в однокомнатную квартиру. Сейф с деньгами находился в гардеробной. В нем лежали два миллиона рублей и десять тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по статье о «краже». Сотрудники полиции начали искать злоумышленника.