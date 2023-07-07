Молодого парня будут судить в Петербурге за хищение 900 тысяч рублей у пенсионеров

Молодого жителя Петербурга судят за обман пяти пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

21-летний житель Петербурга вместе с подельниками обманул пять пенсионеров. Он звонил пожилым людям и говорил, что их близкие попали в дорожно-транспортное происшествие. Парень убеждал своих жертв, что за деньги поможет решить вопрос с полицией. Таким образом он вытянул из горожан от 83 до 87 лет более 900 тысяч рублей. Теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, молодой человек занимался мошенничеством в июне 2022 года. Для звонков он использовал сим-карты, зарегистрированные на других людей.

- В ходе разговоров злоумышленники сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП, в связи с чем задержаны полицейскими, но имеется возможность их освобождения от уголовной ответственности при условии возмещения вреда пострадавшим в аварии лицам, - указывает пресс-служба.

Парню выдвинули обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело отправили на рассмотрение в выборгский районный суд.