Два дополнительных ежедневных рейса запустят из Пулково в Калининград. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания «Россия» запустила два дополнительных рейса из Петербурга в Калининград. Теперь в этом направлении ежедневно будут летать восемь самолетов «России». Перелеты добавятся с 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

- В Калининградскую область в летнем сезоне традиционно регистрируется значительный рост туристического потока. А удобное расписание рейсов «России» позволит спланировать тур выходного дня – говорится в сообщении.

Дополнительные рейсы из Пулково будут отправляться в 13:05 и 15:00 по местному времени. Из Калининграда обратно в Северную столицу можно будет вылететь в 15:00 и 16:55 ежедневно. Полеты будут выполняться на воздушных судах «Суперджет 100».

- Регион открывает для путешественников возможности разных видов отдыха – экологический туризм в национальном парке Куршская коса, знакомство с богатой историей Калининграда в рамках экскурсий по городу или отдых на пляжах побережья Балтийского моря, - добавили в авиакомпании.