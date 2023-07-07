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НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:17

Автомобиль жестко сбил самокатчика на Полюстровском проспекте в Петербурге

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после ДТП с участием молодого парня на самокате. Авария случилась на Полюстровском проспекте около восьми часов утра 7 июля. Мужчина на автомобиле «Ниссан» сбил самокатчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. 21-летний мужчина переезжал дорогу и попал под колеса автомобиля, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После аварии пострадавшего молодого парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне двое детей пострадали в массовом ДТП на Ленинградской улице в Петербурге. В состоянии средней степени тяжести их отвезли в больницу.