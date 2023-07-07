Семак резко ответил на критику фанатов о восьми бразильцах в «Зените»

Семак прокомментировал критику болельщиков о восьми бразильских легионеров в «Зените». Фото: Артем КИЛЬКИН

Фанаты футбольного клуба «Зенит» негодуют из-за обилия бразильцев в команде. Некоторые болельщики считают, что играть должны только свои, а восемь зарубежных легионеров это слишком много. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что такое мнение людей имеет место быть. Однако для достижения результата нужны игроки, которые могут его обеспечить.

- Чтобы добиваться результата, нужны игроки, которые способны это делать. Игра нашей команды и отношение ребят к городу и своим обязанностям - на сто процентов максимально ответственное. Все они ощущают и понимают, в какой команде они играют, в каком городе они живут. Испытывают гордость, защищая цвета «Зенита» и проживая в Петербурге, - приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что команда сложилась хорошая, и игроки показывают «интересный футбол». Тренер пообещал, что спортсмены и дальше продолжат радовать болельщиков.

Также Семак рассказал, что думает о предстоящем матче с турецким «Фенербахче». Он считает, что схватка между двумя командами обещает быть очень интересной и интенсивной. Отметим, что игра состоится 9 июля на поле «Газпром Арены».