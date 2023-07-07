Школу за 1,5 млрд рублей построят на территории мясокомбината «Самсон» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 учеников, планируют построить на территории бывшего мясокомбината «Самсон». Сейчас власти ищут подрядчика: конкурс продлится до 1 августа. Начальная цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

- Строительство школы планируют завершить не позднее 7 июля 2025 года, - пишет издание.

С 2015 года территорию бывшего мясоперерабатывающего завода «Самсон» начали застраивать жильем. Сейчас жилые дома занимают там участок площадью 453 квадратных метров. Но до этого момента ни одной школы на этом месте не появилось.

Зато сейчас, помимо этого конкурса на строительство школы, подрядчики возводят там другое общеобразовательное учреждение на 1125 мест и детский сад для 220 малышей.