Арт-объект «Птица счастья» появился в Кудрово

«Птицу счастья» создал известный скульптор. Фото: РУХЛИН Георгий

Современный художник и скульптор Григорий Потоцкий создал арт-объект «Птица счастья», который 4 июля открылся в Кудрово. Линеарная скульптура представляет собой прозрачный образ девушки, в котором заключено несколько смыслов, разгадать их предстоит ценителям искусства.

- Художнику нравится играть со смыслами. Его работы похожи на загадки Сфинкса, с той лишь разницей, что они − не смертельное препятствие на пути к цели, а, наоборот, содействие эмоциональному путешествию как в бездну художественных миров автора, так и вглубь собственной души, - отметила искусствовед Анна Воронкова.

Образ прозрачной девушки указывает на ее изящность и проникновенность. Она открыта для объятий. Особенные черты воплощенной героини – честность и прямолинейность. Девушка символизирует парение в пространстве, новые возможности и великие горизонты.

СПРАВКА «КП»

Григорий Потоцкий - современный российский художник и скульптор. Произведения мастера были представлены более чем на 160 выставках в России и за рубежом, более 130 памятников его авторства установлены по всему миру. Потоцкий является почетным академиком Академии художеств России, членом Международной ассоциации искусств, работающей в партнерстве с ЮНЕСКО, членом Союза художников России.