Маслята, опята и лисички появились в лесах Петербурга и Ленобласти

Маслята уже можно найти в лесах региона. Фото: vk.com/grib_spb

Грибники уже вовсю ходят на тихую охоту в леса Петербурга и Ленобласти. Улов пока не большой, но любимые грибочки начали постепенно появляться. Чаще всего в корзину грибников попадают местные лисички, опята и маслята.

- Лес пустой. После трех часов прогулки урожай скромный, но все же пару великанов подосиновиков принес. Чистые! Лисички только пошли - мелочь собирать не стал, оставил тем, кто попозже придет за ними, - написал Константин Курманцев в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте.

Кому-то из любителей тихой охоты повезло чуть больше: в Выборгском районе женщина собрала шампиньоны. Она и сама удивилась находке.

- Съездила вчера на работу, приехала с пакетом шампиньонов. Они росли во дворе дома, - поделилась Вера Красикова.