В шести районах Петербурга с 8 июля введут ограничения на движение транспорта

В шести районах Петербурга в выходные закроется или ограничится движение транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В шести районах Петербурга с 8 июля начнут действовать ограничения на движение транспорта, а в некоторых местах дороги и вовсе перекроют. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Калининском районе 8 и 9 июля ограничат движение по Кондратьевскому проспекту на участке от проспекта Металлистов до улицы Васенко. Водителям здесь оставят только одну полосу в направлении к улице Васенко. В Кировском районе до 21 июля ограничат движение по проспекту Стачек от путепровода над улицей Морской Пехоты до Кронштадтской площади.

- В Красногвардейском районе с 8 по 9 июля закрывается движение транспорта по Большой Пороховской улице в направлении от проспекта Энергетиков к Среднеохтинскому проспекту. В Пушкинском районе в эти же дни закрывается движение транспорта по улице Чистякова от улицы Глинки до Железнодорожной улицы, - предупреждает пресс-служба ГАТИ.

В Красносельском районе с 7 по 13 июля ограничили движение по Пионерскому переулку рядом с домами 8-10. В Невском районе с 22:00 7 июля до 8:00 10 июля закроют движение по улице Тельмана возле проспекта Большевиков и с 22:00 7 июля до 5:00 того же дня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны возле дома 92.