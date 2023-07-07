Петербуржец обокрал мать и спустил все деньги на ставки

Жителя Петербурга судят за кражу денег и ценных вещей у матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не зря в народе говорят, что ставки до добра не доведут. Вот жителя Невского района Петербурга они привели на скамью подсудимых. Мужчина так хотел обзавестись деньгами, что решил обокрасть мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Все произошло в период с 12 по 17 января, когда престарелую мать мужчины увезли в больницу. Женщина заперла дверь в свою комнату, но сына это не остановило. Он проломил стену, смежную со своей комнатой. Сначала он вытащил принтер и телевизор, а затем принялся за сейф. Распилив болгаркой заднюю стенку, он забрал деньги и драгоценности.

- Имущество обвиняемый продал. Похищенные средства в общем размере свыше 187 тыс. рублей мужчина потратил на спортивные ставки и интернет-казино, - добавили в ведомстве.

Мужчине выдвинули обвинение о краже. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.