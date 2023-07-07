Бастрыкину предоставят доклад об убийстве мужчины из-за ревности в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался убийством мужчины в Мурино. Напомним, его застрелил бывший муж возлюбленной. Экс-супруг два года пытался смириться с расставанием, но в итоге решил избавиться от соперника. Тело с огнестрельными ранениями нашли во дворе частного дома.

- Стрелявший с места преступления скрылся. По факту убийства следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Известно, что подозреваемый 42-летний мужчина работает мясником. Он ворвался на частную территорию, протаранив автомобилем железные ворота. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут преступника. Руководитель СК Ленобласти предоставит доклад о расследовании Бастрыкину.