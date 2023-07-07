Суд Петербурга рассмотрит дело об уничтожении мха в Карелии

Делом об уничтожении мха в Карелии займется петербургский суд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к Санкт-Петербургской общественной организации по развитию и поддержке транспорта и туризма «Офф-роуд клуб». Причиной этому послужило уничтожение мха на территории Карелии во время фестиваля «Ладога Трофи», которых проходил с 4 по 12 июля 2022 года. Рассматривать дело будут в Василеостровском районном суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- На «Офф-роуд клуб» была возложена обязанность как по соблюдению требований природоохранного законодательства при подготовке и согласовании маршрута движения трофи-рейда, так и контроль за соблюдением участниками соревнований требований экологического законодательства, - говорится в иске.

Однако после соревнований выяснилось, что мох и другие лесные ресурсы пострадали из-за движения машин вне существующих лесных дорог. Размер ущерба, нанесенного лесу, превысил 3,8 млн рублей. В связи с этим карельская природоохранная прокуратура требует взыскать с петербургской организации данную сумму.