Беседку Летнего сада и павлина из Эрмитажа из цветов представят на фестивале в Кронштадте

Яркий фестиваль цветов пройдет в Кронштадте 8 и 9 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители и гости Петербурга 8 и 9 июля смогут увидеть удивительные композиции на Международном фестивале цветов в парке «Остров фортов» в Кронштадте. В этом году главной темой мероприятия стало 320-летие Петербурга. Поэтому флористы подготовили арт-объекты, воплощающие известные исторические символы и элементы архитектуры Северной столицы: картинную галерею Русского музея, кораблик Адмиралтейства, Китайский мост Царского Села, беседку и дерево Летнего сада и павлина из Эрмитажа. Выставка будет работать с 9 до 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Торжественное открытие мероприятие пройдет в 15 часов в субботу. На нем выступит симфонический оркестр «Семеновский» и ведущие исполнители оперной сцены. Также в рамках фестиваля проведут конкурс лучших флористов, которые приехали из разных городов России и стран СНГ.

- Международный фестиваль цветов - одно из самых притягательных для туристов летних событий в Северной столице. Он проходит в нашем городе уже в 17-й раз, - отметил губернатор Александр Беглов.