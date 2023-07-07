Спрос на краткосрочную аренду загородных домов вырос на 25% в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон отпусков в разгаре, поэтому в Ленобласти загородные коттеджи расходятся, как горячие пирожки. Местные жители и гости региона часто берут дома в краткосрочную аренду, чтобы отдохнуть там с семьей или друзьями. Спрос вырос на 25 процентов за месяц. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на экспертов сервиса «Авито. Недвижимость».

- Показательно сравнение свежих данных с цифрами за июнь прошлого года, где также можно наблюдать рост по всем ключевым показателям посуточной аренды коттеджей, – отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Несмотря на то, что спрос заметно вырос, предложение, наоборот, сократилось на 9,6 процентов. Цены на аренду коттеджей почти не изменились, сообщают аналитики.