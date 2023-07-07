«СПб Реновация» организовала экскурсию на стройплощадку для студентов СПбГАСУ

Студентам показали, как устроен рабочий процесс на стройке. Фото: пресс-служба "СПб Реновация"

Студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета посетили строительную площадку квартала «Живи! В Рыбацком». Экскурсию для них провела компания «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет»).

- Учащиеся ознакомились с ходом строительства домов пятой очереди квартала, здания общеобразовательной школы и детского сада, включая будущие кабинеты, актовый зал, а также чаши малого и большого бассейнов, - рассказали в компании.

Будущие специалисты увидели, как организован рабочий процесс на объектах. Им рассказали о карьерных перспективах и необходимых для трудоустройства профессиональных навыках.

- У каждого из нас сразу появилось понимание, в каких именно областях мы хотим работать, - отметила студентка ГАСУ Кристина Мухина.

Заключительной частью экскурсии стал шоу-рум квартиры в офисе продаж компании. Будущим строителям показали конечный продукт.

- Для нас важно следить за новым поколением будущих строителей, получать от них обратную связь. В ближайших планах компании – провести аналогичные экскурсии и на другие наши объекты, - отметила Директор по внешним связям Яна Грозовская.