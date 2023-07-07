Водители потратили 11 млн рублей за неделю на парковку в Петроградском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платная парковка в Петроградском районе действует уже неделю. Платить за место там приходится с 1 июля. За это время петербуржцы потратили около 11 миллионов рублей. Водители заметили, что на дорогах стало намного свободнее, но услуга все равно пользуется популярностью. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по транспорту.

- С 1 июля 2023 года зона платной парковки расположилась на 141 улице Петроградского района. Причин перевода парковки в платный режим несколько. Одна из основных – избыточная автомобилизация. Ведь на тысячу петербуржцев в городе более 300 машин, - пишет издание.

Платная парковка помогает бороться с низкой пропускной способностью и регулярными нарушениями правил остановки.

Напомним, в Петроградском районе предусмотрели более тысячи парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями.