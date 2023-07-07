Мужчина перерезал горло соседу во время ссоры в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа. Смертельная ссора произошла в ночь на 7 июля в Кировске. Полицейских вызвала сожительница подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 6 июля 2023 года около 00:00 в дом 11 по улице Победы в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений 41-летний мужчина перерезал ножом горло своему 59-летнему соседу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Виновник случившегося так и остался сидеть в квартире на улице Победы, где все произошло, поэтому полицейским не составило труда задержать его. На мужчину возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается.