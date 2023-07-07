Пробки в 9 баллов сковали Петербург вечером 7 июля

Пробки образовались вечером в пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромные пробки образовались на дорогах в Петербурге. Сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал девятибалльные заторы. Предполагается, что дорожная обстановка наладится только к восьми часам вечера.

- В Санкт-Петербурге девять баллов, это на два балла больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20 часам достигнут пяти баллов, - говорится в сообщении сервиса.

Огромную пробку «Яндекс.Карты» зафиксировали на проспекте Маршала Жукова. Загруженность магистрали составила 10 баллов, что на четыре балла больше, чем обычно. Пятиколометровый затор образовался на Пулковском шоссе.

- Зафиксирована необычно плотная пробка — Пулковское шоссе, от мемориального комплекса Пулковский Рубеж до КАД. Пробка растянулась на 5,5 км. В ней можно потерять 1 час 13 минут. Обычно этот участок можно проехать за 6 минут, - сообщает «Яндекс».

Самая длинная пробка образовалась на вантовом мосту – там машины встали на 20 километров.