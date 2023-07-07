Литейный проспект перекроют в Петербурге 8 и 9 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водителей Петербурга предупредили, что движение по Литейному проспекту перекроют на выходных. 8 и 9 июля проехать по нему не получится: ограничения будут действовать на участке от улицы Пестеля до Литейного моста. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

- На Литейном проспекте подходит к концу финальный этап ремонта. Специалисты укладывают дорожное покрытие, - говорится в сообщении ведомства.

Ремонтные работы завершены уже на 70 процентов. В предстоящие выходные специалисты будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в ГАТИ петербуржцам сообщили, что с 8 июля будут введены ограничения в шести районах города. Причинами для них послужили работы по прокладке газопровода, строительство водопровода и ремонт дорожного покрытия.