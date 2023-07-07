Бюро «Луч» займется проектированием трамвайного парка в Шушарах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый трамвайный парк «Горэлектротранса» построят в Шушарах на Софийской улице. Для проектирования недавно определили подрядчика – им станет бюро «Луч». Контракт с ним уже заключили. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На территории будущего трамвайного парка планируется, в частности, разместить депо вместимостью до 100 трамваев, административно-бытовой корпус, встраиваемую столовую, механизированную мойку, трамвайные линии, тяговые подстанции и трансформаторы, а также котельную, - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что проектирование завершится осенью в 2024 году. После этого начнется строительство трамвайного парка. Он станет седьмым по счету. Всего у «Горэлектротранса» сейчас почти 750 трамваев. Предприятие занимается обновлением всей инфраструктуры, завершить которое планируется к 2028 году.