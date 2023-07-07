11 тысяч первокурсников поступят на программы среднего образования в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 11 тысяч первокурсников поступят в петербургские вузы города в 2023 году на программы среднего профессионального образования. Всего в этом направлении готовы обучать выпускников школ 31 высшая школа, 26 из которых государственные. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Больше всего специалистов среднего звена, получающих образование в вузах, насчитывается среди технических специальностей – около 41,1 процента, – отметили в пресс-службе городского правительства.

На направления в сфере экономики и управления, сервиса и туризма приходится чуть более 20 процентов.

Кстати, профессиональное образование частично появилось уже и в средних школах. Уже два года подряд там формируются классы по девяти направлениям: инженерные, IT, химико-биологические. Более 150 школ Петербурга получили соответствующие гранты. Кроме того, уже создано 82 школьные лаборатории по фармацевтике, генетике, цифровым и инженерным специальностям.