Грузовик влетел в легковушку на Приморском шоссе в Петербурге. Фото: скриншот экрана

Спонтанное ДТП с тремя автомобилями сразу произошло на Приморском шоссе во второй половине дня, 7 июля. Так, грузовик по неизвестным причинам влетел в ничего не подозревающую легковушку. Из-за столкновения, конечно же, случилась пробка и еще одна пара подбитых автомобилей. Видео с места происшествия прислали очевидец в телеграм-канал «Мегаполис».

– Работа плохо выполнена, нужно было сильнее бить, – с сочувствием пошутил один из пользователей мессенджера в комментариях под публикацией.

Действительно на записи видно, что оба удара пришлись автомобилям в багажник. К слову, одна из машин, изначально числящаяся как седан, буквально превратилась в хетчбэк.

Ранее spb.kp.ru писала, что двое детей пострадали в массовом ДТП на Ленинградской улице. Мальчиков 9 и 14 лет госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.