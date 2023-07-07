Заброшенное здание на Загородной улице в Петербурге тушили 15 пожарных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внезапный пожар согрел Колпинский район Петербурга. Так, 7 июля, около семи часов вечера на пульт службы МЧС поступило сообщение о мощном пожаре. Как оказалось, вспыхнуло заброшенное здание на Загородной улице. На место происшествие прибыли 15 пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – рассказали спасатели.

О том, почему незадействованное в производстве здание загорелось, сотрудники служб не уточнили. Но они добавили, что горячие языки пламени заняли площадь в целых 40 квадратных метров. К счастью, пожар усилиями спасателей и специальной техники удалось потушить достаточно оперативно: специалистам потребовалось чуть меньше, чем за полчаса. Последние угольки окончательно потухли к 19:22.

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