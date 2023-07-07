Два лазурных автобуса столкнулись на выезде из Колпино. Фото: vk.com/spb_today

Дорога до дома не задалась у пассажиров двух лазурных автобусов. На выезде из города Колпино общественный транспорт не смог поделить дорогу и нежно обнялись кузовами. Только такие отношения не устроили спешащих к семьям местных жителей. Они прислали фото с места происшествия в сообщество ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Авария произошла около Финляндской, кажется, – предположил один из читателей группы в социальной сети.

Свидетели происшествия уточнили, что проезжая часть оказалась узкой для автобуса № 374. По неизвестным причинам, он не заметил своего лазурного «брата» под номером 196 и врезался в него. По неуточненным данным, в ДТП пострадал один человек. В момент удара он не удержался за поручень и получил ощутимые травмы из-за падения.

А вот сам транспорт остался почти целым. Только у впереди идущего автобуса слегка помят багажник.