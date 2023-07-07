Легковушка снесла ограждение на проспекте Большевиков в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Теплый день, 7 июля, в Северной столице не обошелся без ДТП. Так, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко легковой автомобиль влетел в ограждение. Естественно, фрагмент металлической конструкции больше не сможет выполнять свою первоначальную функцию. Фото с места происшествия прислали очевидцы в сообществе в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– На «Субару» ехала девушка. Автоледи собиралась разворачиваться. Стояла по прямой к Дыбенко, – написал один из читателей группы.

Как уточнил свидетель происшествия, неподалеку ехал кроссовер. Когда девушка пошла на разворот, второй автомобиль ударил по сигналу. Очевидец предположил, что это напугало барышню, и из-за резкого и неожиданного звука она и улетела в ограждение. Но рядом находящихся автомобилей она не задела. Машина просто повисла. Пробок, как уточнили другие шоферы, тоже не появилось.