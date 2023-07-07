Обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву двух петербуржцев задержали в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские задержали двух петербуржцев из-за подозрений в нападении на адвоката Елену Пономареву. Ранее мужчины на остановке на Рублевском шоссе в Москве напали на юриста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

– Сотрудники уголовного розыска установили личности и при поддержке коллег из петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали двух подозреваемых, – цитирует собеседника издание.

Ими оказались мужчины 39-ти и 25 лет. Сейчас они ожидают следователей.

Как сообщили сотрудники полиции, происшествие случилось накануне. Прохожий облил зеленкой 46-летнюю женщину и ее знакомую, а потом скрылся с другим неизвестным, находящимся рядом. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Кстати, грозит неудавшимся шутникам реальный срок до пяти лет.