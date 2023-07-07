Экс-директора предприятия Ленобласти осудили на семь лет условно за взяточничество

Экс-директора предприятия Ленобласти выплатит штраф в 31 млн за взяточничество. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский суд Петербурга приговорил бывшего директора областного дорожного госпредприятия к семи годам и десяти месяцам условно. Обвиняли его ранее по трем статьям одновременно. И каждая из них связана со взятками и превышением должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Осужденный с апреля 2018 года по декабрь 2019 получил взятку от руководителя компании, поставляющей автодетали, – рассказали в пресс-службе.

Но взятка оказалась не обычной, а вполне ощутимой. Обвиняемому подарили три иномарки: Mercedes-Benz E220D, Volkswagen Tiguan, Land Rover Range Rover Evoque. За это обогатившийся глава организации предоставлял первостепенное право компании-дарителю при заключении договоров. Кстати, сумма взятки, по подсчетам экспертов, составила более трех миллионов рублей.

Осужденный признал вину и возместил один миллион рублей ущерба. У потерпевших не оказалось претензий. Но заплатить штраф в 31 миллион рублей ему все-таки придется.