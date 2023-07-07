Представившиеся сотрудниками банка мошенники украли у пенсионера 3,3 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно пожилые люди в России и, в частности, в Петербурге становятся жертвой телефонных мошенников. А их схемы, к слову, совсем не меняются. Так, накануне пенсионер отдал лжесотрудникам банка 3,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Мойка78».

– 72-летнему жителю города Ломоносов позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, – рассказывает издание.

Злоумышленники убедили пенсионера, что его деньги находятся в опасности и их срочно нужно снять со счета. Что пожилой человек и сделал, после чего перевел 378 тысяч на указанный счет.

Апофеозом обмана стало то, что мужчину уговорили взять два кредита. Обязательств он получил на сумму 800 и 946 тысяч рублей. К слову, эти деньги петербуржец также перевел мошенникам. Аргументировали они необходимость этого действия тем, что у них кровные средства будут в целости и сохранности.