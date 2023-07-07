Без вести пропавшую 87-летнюю пенсионерку шесть дней ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

87-летняя петербурженка ушла из дома шесть дней назад. 2 июля около пяти часов вечера она покидала свой дом на Товарищеском проспекте. С тех пор ее местоположение остается неизвестным. Добровольцы «ЛизыАлерт» осмотрели большую территорию, несколько раз обзвонили больницы, распространили ориентировки, проверили свидетельства. Но ни одно из них не подтвердилось. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своем сообществе ВКонтакте.

– Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, – обратились к местным жителям волонтеры.

Они также попросили петербуржцев убедиться, что женщина в синей куртке и платочке не попала на видеорегистратор или частную камеру. Преимущественно поиск ведется в окрестностях станции Дыбенко, Кудрово, а также поселка Ульяновка Тосненского района.

Обратиться с любой известной информацией можно к инфоргу Евгении 8 911 778 71 38 или на горячую линию 8 800 700 54 52.