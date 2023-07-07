Школьник серьезно пострадал из-за укуса гадюки в Новом Девяткино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игра в футбол завершилась у школьника из Нового Девяткино в реанимации. Подросток неделю пролежал в больнице после того, как неудачно приласкал гадюку. Как змея оказалась на многолюдном поле – остается неизвестным. Об этом рассказала одна из читательниц «Девяткино online».

– Ребенок только закончил курс противоядий. По словам мамы мальчика, встреча со змеей произошла в конце июня на футбольном поле по улице Капральская, – рассказали авторы проекта.

Изначально школьник решил, что мимо него ползет уж. Решил взять в руки, а когда решил отпустить пригревшаяся рептилия впилась ему в палец. По словам его матери, мальчик неделю провел в отделении, где ему делали по 10 уколов в сутки.

Сейчас подросток дома, но предстоит в течение трех месяцев наблюдаться у хирурга.

На «красном» – как его называют местные – поле всегда много взрослых и детей. Но гадюк там раньше не видели.