Мощный пожар случился на Октябрьской набережной в Петербурге из-за мусора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздним вечером, 7 июля, в Петербурге случился мощный пожар. Так, в Невском районе.на Октябрьской набережной возле многоэтажного здания загорелся мусор. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – рассказали региональные спасатели.

Они уточнили, что сообщение поступило на пульт службы около 11 часов вечера. На место оперативно выехала бригада в составе десяти человек на двух спецмашинах. Пожарные обследовали территорию и выяснили, что пионерский костер появился из горы мусора. Но, по какой причине отходы вспыхнули, пока что неизвестно. На момент публикации возгорание удалось только локализовать. На это огнеборцам потребовалось около получаса. Сейчас специалисты продолжают бороться с горячими языками пламени.