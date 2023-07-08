Петербургские ученые разработали предотвращающую травматизм и кражи систему пропускного контроля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Студенты Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали необычную и новейшую систему пропускного контроля. Предполагается, что механизм будет предотвращать промышленный травматизм и бороться с кражами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

– Множество травм появляются из-за отсутствия у сотрудников касок и защитных очков. Новая разработка использует инновационный принцип считывания – частотное разделение меток разных элементов экипировки, – цитирует издание представителя вуза.

Кроме того, система способна записывать передвижения сотрудников, бороться с кражами и контролировать перемещения грузов. Сейчас студенты-разработчики детально обсуждают функционал нового устройства с потенциальными заказчиками: представителями крупного и среднего бизнеса.